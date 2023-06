Instagram vs. rzeczywistość: Georgina Rodriguez prezentuje swoje wdzięki na jachcie Cristiano Ronaldo (ZDJĘCIA)

Choć Georginę Rodriguez trudno uznać za postać szczególnie ciekawą, samo skojarzenie ją z jednym z najlepszych piłkarzy na planecie, Cristiano Ronaldo , sprawia, że młoda dziewczyna będzie mogła już pewnie do końca życia cieszyć się statusem gwiazdy. Dwudziestoparolatka doczekała się już nawet dwóch sezonów poświęconej swojej skromnej osobie serii dokumentalnej dla Netfliksa, regularnie bywa na najważniejszych imprezach branży showbiznesowej i nie zapowiada się na to, żeby miała w najbliższym czasie miało być inaczej. Obecnie celebrytka wygrzewa się z ukochanym i dzieciakami u wybrzeży przepięknej Sardynii i nawet w trakcie wakacji nie zapomina, aby regularnie przypominać o sobie publice.

Rodriguez wrzuciła do sieci całą serię fotografii dokumentujących jej bajkowe życie na pokładzie prywatnego jachtu. Szczególnym zainteresowaniem mediów cieszy się tutaj ujęcie z wyeksponowaną pupą, na którym celebrytka wynurza się z morskiej toni. Mamy tu do czynienia z sytuacją o tyle ciekawą, że tego samego dnia fotki rodzinie Ronaldo zrobili też włoscy paparazzi. Naturalnie i Georginę i Cristiano trudno tu posądzić o nadużywanie filtrów, w końcu oboje są ludźmi obdarzonymi wyjątkową urodą. Warto jednak zauważyć, że gdy już nie wyginają się specjalnie do kamery w telefonie, to zaczynają wyglądać jak całkiem normalni, przyjaźni urlopowicze.