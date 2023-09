Internauci rozbawieni stylizacją ukochanego Natalii Siwiec z Burning Mana: "Jak TELETUBIŚ z PEŁNĄ PIELUCHĄ" (ZDJĘCIA)

Nie no sorry, ale Mariusz to już naprawdę przesada… To już niesmaczne jest. Te jego spodnie poniżej kolan. Jak dziecko w pełnej pielusze. Przy Natalii wygląda koszmarnie, nieapetycznie, cyrkowo; Mariusz wygląda jak Teletubiś z pełnym pampersem; Trochę jak klaun; Natalia petarda, Mariusz tylko z pełnym pampersem mi się skojarzył - czytamy w sekcji komentarzy.