Internautka dopytuje Agatę Rubik: "Będziesz chciała iść do PRACY?". Żona Piotra szczerze odpowiedziała

Aaa 2 min. temu

Też mogłabym nie pracować, mąż zarabia kupę kasy, ale nie wyobrażam sobie tej zależności to raz, a dwa życie pisze różne scenariusze! Nie musi nawet chodzić o to że odejdzie do młodszej, ale nieszczęścia też się ludziom przytrafiają i co wtedy?? Jesteś baba która wypadła z rynku pracy na x lat, bez doświadczenia i radź tu sobie teraz sama! Kobiety bądźcie zawsze niezależne od faceta! Zawsze!