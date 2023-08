Izabela Janachowska niedawno opuściła szpital, a w piątek brylowała na festiwalu w Mrągowie, występując w aż DWÓCH sukniach (ZDJĘCIA)

Ech 9 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Celebrytki to jednak są współczesne Boginie! Wczoraj stan zagrażający życiu, ksiądz w drodze, nawet świeca na stoliku już przygotowana😉, a dziś hyc ! Kiecka balowa, fryzura i make up z planu filmowego, cera jak brzoskwinka i balety! Boginie regenerują się magicznie, nie to co my, zwykli śmiertelnicy..