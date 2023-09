Izabela Janachowska z dodatkami wartymi FORTUNĘ odsłania brzuch podczas francuskich wakacji (ZDJĘCIA)

Marek 39 min. temu zgłoś do moderacji 62 2 Odpowiedz

Kolejna antypatyczna osoba wystawiająca za kasę na widok publiczny swoje życie. W sumie ona wie za co to robi, współczuć trzeba tym laskom, które za darmo gapią się na jej profil. Zastanawiam się czasami co mają w głowach kobiety, które jarają się cudzymi profilami na instagramie. To jest dopiero rozwijająca pasja dla intelektualistek.