Izabella Łukomska-Pyżalska kupiła auto za MILION ZŁOTYCH! (FOTO)

Boże czasami sobie sama wyrzucam dlaczego nie jestem ambitna dlaczego mnie te rzeczy materialne nie kręcą świat się podnieca drogimi np torebkami a dla mnie to poprostu torebka opakowanie na portfel husteczki higien i nie żebym była jakaś zacofana bo pierwsze moje wczasy 30’lat temu były na Santorini gdzie w życiu nie pomyślałam ze ludzie za 3o lat będą się tutaj tak lansować i to będzie luksus dla mnie poprostu to był fajny czas z rodzina i nie podnieca mnie ten mercedes bynajmniej nie chciałabym takiego gdyby mój mąż się zachowywał tak jak mąż pani pyzalskiej i żadne pieniądze by mi tego nie wynagrodziły no sorry ale tak to nie działa bynajmniej u mnie