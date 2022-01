Jacek Kurski macha łopatą na budowie hali dla TVP za 150 MILIONÓW złotych!

Lejka 13 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Poziom komentarzy popierajacych Kurskiego i PiS jest zenujacy. Jak z takimi ludzmi wspolpracowac, wspoltworzyc, zmieniac na lepsze? Nic tylko klapki na oczach i zacietrzewienie, PLUS do tego ignorowanie swoich wad i pomylek. Ludzie, PiS jest u wladzy juz prawie 8 lat. Co takiego zmienilo sie najlepsze? Moja babcia ma coraz wyzsze rachunki i mniejsza emeryture. Moja mama tez ma coraz wyzsze rachunki. Od 4 lat wspieram je obie finansowo, nie sa w stanie zaplacic za lekarza czy jakies nagle rachunki. Czy to jest normalne? Kobiety cale zycie swoje pracowaly, placily podatki i nie mialy nigdy przerwy od pracy. Ja oczywiscie mieszkam za granica, bo nawet nigdy mi sie nie snilo, ze mozna tutaj miec dobre i szczesliwe zycie. Za kazdym razem jak tu przylatuje to mam problemy z biurokracja i zalatwieniem czegokolwiek. Wszyscy zawsze tylko stwarzaja nowe problemy, dodatkowe oplaty. Nie, nie jestem uboga, ale tutaj zawsze za wszystko musze placic, zeby poszlo gladko. Jakos bardzo czesto bywam w innych krajach EU i nigdy nie mam takich przebojow jak w Polsce. Tutaj zawsze musze sie uzbroic w duzo cierpliwosci, bo wiem, ze w ktoryms momencie spotkam sie z ta gnusnoscia i niechecia czlowieka do czlowieka.