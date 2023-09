Jadzia Nalepa była gwiazdą "Dużych dzieci". Dziś ma 23 lata i od kamer woli architekturę. Nie uwierzycie, jak teraz wygląda (ZDJĘCIA)

Ela 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

To było tak wkurzające dziecko, przemądrzałe. Było to śmieszno straszne słuchać tej starej maleńkiej. Dziś dostałaby zapewne diagnozę spektrum autyzmu. Taka nakręcona katarynka, żywa encyklopedia, która nie wyczuwa, że ludzi irytuje, to najczęściej spektrum. W tym kierunku zapewne idzie ewolucja...