Jak Polacy oceniają szanse Polski na Eurowizji 2022? Nie jest dobrze... (SONDAŻ)

Już dziś drugi półfinał 66. Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie. Dla polskich fanów to szczególnie ważny dzień. Wieczorem na eurowizyjnej scenie wystąpi Krystian Ochman z piosenką "River". Tegoroczny konkurs budzi coraz więcej emocji. Po raz pierwszy od wielu lat mówi się, że szanse Polski na wysokie miejsce są naprawdę duże. Nie mają co do tego wątpliwości ani bukmacherzy, ani zagraniczni eksperci.

Zastanawiającą dla wielu kwestią pozostawało jednak, co faktycznie o Krystianie Ochmanie i naszych szansach na zwycięstwo w sobotnim finale uważają Polacy. Ze specjalnego sondażu przeprowadzonego dla Pudelka przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wynika, że niestety nie jest za dobrze. Dodajmy, że sondaż został wykonany w dniach 4-6 maja, tuż po pierwszej próbie Krystiana Ochmana na eurowizyjnej scenie, a jeszcze przed zalewem pozytywnych opinii obecnych na miejscu dziennikarzy.

Eurowizyjny sondaż został przeprowadzony przez IBRiS na grupie 1000 respondentów. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych sondaży, wyniki zostały skategoryzowane na kilka grup w zależności od między innymi wieku ankietowanych czy ich płci.

Badani zostali zapytani o to, czy wiedzą, kto w tym roku reprezentuje Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji. Wnioski są wyjątkowo zaskakujące. Okazało się bowiem, że aż 65% respondentów nie ma pojęcia, kto wystąpi na eurowizyjnej scenie w Turynie, reprezentując nasz kraj. Analizując wyniki sondażu pod względem podziału na kobiety i mężczyzn, wywnioskować można, że nieco wyższe zainteresowanie konkursem wykazują kobiety. Według sondażu, 41% ankietowanych kobiet wie, że to Krystian Ochman będzie prezentował dziś Polskę w drugim półfinale. Jeśli chodzi o mężczyzn, jest to zaledwie 30%.

Patrząc na zmienną wiek, największe zainteresowanie konkursem widać w grupie osób 70+. 59% respondentów z najstarszej grupy wiekowej wie, kto został eurowizyjnym reprezentantem Polski. Dla porównania, w najmłodszej grupie wiekowej (18-29) jest to jedynie 29% badanych.

Następnie respondenci odpowiadali na pytanie dotyczące oceny szans Polski na awans do tegorocznego finału Eurowizji. Wyniki są mało optymistyczne, ale należy w tym miejscu przypomnieć, że aż 65% ankietowanych nie wie, kto w tym roku jedzie do Turynu. Ponadto wpływ na taką ocenę mógł mieć fakt, że w ostatnich latach polscy reprezentanci mieli problemy z wyjściem z półfinału Respondenci mogli wyrazić swoje zdanie, oceniając szanse Polski na awans do fianału jako: zdecydowanie duże, raczej dużej, raczej małe, zdecydowanie małe lub nie wiem/trudno powiedzieć. Ogólne wyniki wykazują, że zaledwie 6% ankietowanych daje Polsce "zdecydowanie duże" szanse na awans do sobotniego finału. Dla pocieszenia - 27% badanych daje nam "raczej duże" szanse. "Raczej małe" szanse i "zdecydowanie małe" szanse daje natomiast łącznie aż 39% ankietowanych. Zdania w tej kwestii nie ma dość duża grupa badanych, bo aż 28% osób, co oczywiście - jak już wspomnieliśmy - z pewnością może wiązać się z faktem przeciętnego zainteresowania Polaków samym konkursem na niecałe dwa tygodnie przed jego startem, kiedy przeprowadzono badanie.

Jedynie minimalne różnice można dostrzec w zmiennej płeć, bowiem zarówno 6% ankietowanych kobiet, jak i 6% ankietowanych mężczyzn uważa, że Polska ma "zdecydowanie duże" szanse na awans do finału. 31% kobiet (co oznacza większość) daje reprezentacji Polski "raczej małe" szanse na awans. W przypadku mężczyzn najwyższy procent ma odpowiedź, że szanse "są raczej duże", jednak wynosi ona zaledwie 29%. Wnioski są więc dość smutne, bo Polacy raczej nie wierzą w awans Polski do sobotniego finału...

Jak można się więc spodziewać, jeszcze gorzej - według ankietowanych - wyglądają nasze perspektywy na finał. Tylko 4% badanych twierdzi, że Polska ma "zdecydowanie duże" szanse na zwycięstwo w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji. Ponownie nieco lepiej wygląda to w przypadku osób, które uważają, że szanse są "raczej duże": to 22% respondentów. Mimo to większość (28%) twierdzi, że szanse Polski są "raczej małe". Uzupełniając, jako "zdecydowanie małe" szanse ocenia 21%, zdania w tej kwestii nie ma 25% badanych przez IBRiS.

Patrząc na zmienną płeć, wyniki ponownie są do siebie bardzo zbliżone. Większość kobiet (31%) oraz większość mężczyzn (25%) uważa, że szanse Polski na zwycięstwo są "raczej małe". Analogicznie "raczej duże" szanse daje Polsce 19% kobiet i zaledwie 24% mężczyzn.

Co może dziwić, w grupie wiekowej 70+ odsetek osób, które oceniły szanse na awans Polski do finału, jak i szanse na zwycięstwo wynosił 0%. Jest to wynik dość zaskakujący, głównie z uwagi na fakt, że jest to jedyna grupa, w której odsetek osób, które wiedziały, że to Ochman reprezentuje Polskę na tegorocznej Eurowizji, był wyższy niż odsetek osób, które nie miały takiej wiedzy.

Podsumowując, nie da się ukryć, że Polacy mają małą wiedzę na temat tegorocznego reprezentanta Polski. Być może nie interesują się aż tak konkursem z uwagi na nasze wcześniejsze porażki. To tłumaczyłoby również tak niskie oceny szans Polski zarówno na awans do finału, jaki i samo zwycięstwo. Na szczęście optymistyczniej patrzy się na prognozy bukmacherów oraz zagranicznych ekspertów, którzy twierdzą, że awans do sobotniego finału mamy zapewniony.