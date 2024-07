Jako partnerka Rafała Mroczka sięgnęła po wygraną w "Tańcu z Gwiazdami". Tak dziś wygląda Aneta Piotrowska. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Aneta Piotrowska pojawiła się w świecie show biznesu wiele lat temu, gdy otrzymała angaż do 3. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jej zdaniem było doprowadzić Rafała Mroczka do finału, z czego wywiązała się bezbłędnie, bo wkrótce wspólnie sięgnęli po Kryształową Kulę. Trenowała też potem Przemysława Cypryańskiego i Mroza, ale podobnego sukcesu już niestety nie powtórzyła.

Aneta Piotrowska zniknęła z mediów. Co dziś u niej słychać?

Nie od dziś jednak wiadomo, że show biznes bywa kapryśny. Choć wydawało się, że była partnerka Rafała Mroczka ma przed sobą karierę w roli medialnej osobowości, to stało się zupełnie inaczej. Ostatecznie Piotrowska zniknęła z warszawskich salonów i wyjechała z Polski. Potem pracowała w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. W wywiadzie dla "Vivy!" wyjaśniała:

Ten świat medialny, blask fleszy… to nie moja bajka. Wydaje mi się, że to dlatego w pewnym momencie zniknęłam. Byłam na topie, mogłam przebierać w propozycjach, miałam zaproszenia do kolejnych programów. A jednak nie chciałam tego robić, bo w głębi duszy czułam, że to nie moje.

Do świata mediów raczej nie zamierza wracać. To, co działo się za czasu jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami", już dawno uznaje za zamknięty etap.

Nie mam problemu z tym, że co jakiś czas jest nam [jej i Rafałowi Mroczkowi - przyp.red.] to przypominane. To kawałek naszego życia, po którym każde z nas poszło w swoją stronę. Poza tym pewnie zawsze będę kojarzona z Rafałem, w końcu wspólnie zdobyliśmy główną nagrodę. Natomiast sama nie wracam często do tych chwil, idę do przodu. To już za nami.

Przygodę z tańcem zawodowym Aneta ma już za sobą i dziś skupia się na autorskich treningach we własnym studiu tańca i rekreacji. Prowadzi też specjalne obozy i propaguje zdrowy styl życia. Przez lata dużo mówiło się o jej metamorfozie, której efektami chwali się za pośrednictwem instagramowego profilu.

