Jakub Rzeźniczak świętuje walentynki i wbija szpilę (?) byłym partnerkom. "PRAWDZIWA miłość zdarza się tylko raz"

Związek Jakuba Rzeźniczaka i jego ukochanej Pauliny zdaje się rozkwitać w najlepsze. Kilka miesięcy temu zakochani rozpoczęli całkiem nowy życiowy etap, biorąc ślub w Miami. Para wymieniła przysięgi wierności na plaży w otoczeniu najbliższych, później zaś celebrowała pierwsze tygodnie małżeństwa podczas rajskiej podróży poślubnej. Niedługo po powrocie do Polski piłkarz i jego żona wybrali się nad morze, gdzie beztrosko robili sobie zdjęcia na plaży i pozdrawiali paparazzi promiennymi uśmiechami.

Jakub Rzeźniczak składa żonie walentynkowe życzenia. Wbił szpilę poprzednim partnerkom?

Zarówno Jakub Rzeźniczak, jak i jego ukochana na co dzień dość chętnie dokumentują miłosną sielankę w mediach społecznościowych. W walentynki na ich instagramowych profilach również nie mogło zabraknąć nowych wpisów. Piłkarz postanowił na przykład publicznie uczcić święto zakochanych, składając żonie romantyczne życzenia. Zawodnik Wisły Płock opublikował w sieci ujęcia wystrojonej i roześmianej Pauliny pozującej w eleganckiej scenerii z kieliszkiem w ręku. Piłkarz oznaczył w poście jedną z warszawskich restauracji.

Do zdjęć żony Rzeźniczak dołączył krótki wpis, w którym rozpływał się nad ukochaną i podzielił się kilkoma przemyśleniami na temat miłości. Piłkarz stwierdził na przykład, że człowiek może wielokrotnie się zakochiwać, jednak prawdziwa miłość spotyka go tylko raz w życiu. Przypomnijmy, że zanim Kuba poślubił Paulinę, był związany z Magdaleną Stępień oraz Edytą Zając. Nie sposób więc oprzeć się wrażeniu, iż całość zabrzmiała, jakby subtelnie wbił szpilę byłym partnerkom.

Moja Kochana Żona. Dziś Walentynki, Święto Zakochanych… Zakochałem się w Tobie od pierwszego wejrzenia i uczucie to rośnie we mnie każdego dnia. Człowiek zakochuje się w życiu kilka razy, ale prawdziwa miłość zdarza się tylko raz. Dziękuję Ci za to. Nigdy nie pozwolę Cię skrzywdzić. Kocham Cię - napisał.