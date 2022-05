Jarosław Jakimowicz zjada z synem lunch, po czym wręcza chłopakowi PLIK GOTÓWKI (ZDJĘCIA)

gosc 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 20 Odpowiedz

nie przepadam za nim, ale akurat w tym przypadku zrobil dobrze. jesli mieszkalibyscie w innym kraju przyjechala by normalnie policja i za zniewazenie Flagi Narodowej danego kraju zaplacilybyscie ogromna kare, a nie jakies przemycanie swoich ideologii. Obrzydzanie patriotyzmu u tym kraju pełną gębą co widać, gdy chodzi o sprawy naszego kraju, i odwrotnie gdy chodzi opomoc innym krajom;), to by sie pokrajac za to dali. Szkoda, a nasi dziadkowi ktorzy polegli za wartosci, ojczyzne i przyzwoitosc w grobie sie przewracaja