Jarosław Kaczyński wspomina Katarzynę Łaniewską na obchodach miesięcznicy smoleńskiej: "Bóg nagrodzi jej postawę"

Katarzyna Łaniewska była wybitną aktorką (...) jeśli kogoś Bóg obdarzy tym nieczęstym talentem, to może i powinien czynić wiele dla kultury poprzez teatr, film, różnego rodzaju widowiska. Była kimś, kto wybrał dobro i trwał w tej szczególnej dla aktora działalności przez całe dziesięciolecia. To był wybór, który czyni z pani Katarzyny Łaniewskiej nie tylko wybitną artystkę, ale także wybitną obywatelkę.

Gdy czytała Pismo Święte, (...) robiła to w taki sposób, że ktoś, kto by nawet nie wiedział, że ona jest wybitną aktorką, musiałby się w tym zorientować. (...) To, że nigdy jej już tutaj nie usłyszmy, że nie ma jej już wśród nas, to naprawdę wielki cios, wielki ból...