Jennifer Lopez cała na biało PROMIENIEJE na londyńskiej premierze filmu, który wyprodukował jej (wkrótce były) mąż. Klasa?

Jennifer Lopez nie może pochwalić się udanym muzycznie rokiem. Mimo ambitnych planów ponownego podbicia rynku i namieszania na popowej scenie, jej pierwsza od 10 lat płyta przeszła zupełnie bez echa. Fatalne wyniki sprzedaży albumu zaważyły również na szumnie zapowiadanej trasie koncertowej, która ostatecznie nie doszła do skutku.

Film będzie dystrybuowany również w kinach na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W tym celu artystka wyruszyła do Londynu, uczestnicząc we wtorkowej premierze dzieła wyprodukowanego przez jej (niebawem byłego) męża, Bena Afflecka. Tradycyjnie skupiła wokół siebie ogromne zainteresowanie, cierpliwie pozując do zdjęć w efektownej białej sukience z golfem. Uzupełniła ją monochromatycznym sztucznym futerkiem, dyskretną kopertówką i szpilkami. Całość tworzyła elegancki, świetnie dopasowany zestaw podkreślający jej niezmienne wyczucie stylu.