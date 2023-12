Jennifer Lopez obdarowuje Bena Afflecka całusem na zakupach, podczas gdy ten ZNUDZONY zerka w telefon (ZDJĘCIA)

😱😱😱 18 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

Uważam, że Ben się skandalicznie zachowuje. Z jego strony nie widać żadnych uczuć. Zawsze w towarzystwie JLo na maksa nabzdyczony i ofochowany. Nie rozumiem po co oni wzięli ślub bo jakoś chemii z jego strony nie widać. Lopezka fajnie wygląda. Pomimo, że na pewno majstrowała przy wyglądzie twarzy ale zrobiła to z głową i u świetnego fachowca to figurka /choć ja nie preferuję dużych tyłków u kobiet takich , że mogą służyć za półkę do piwa/ to akurat u niej idealnie wpasowuje się w jej zgrabną figurkę. Siódme poty które wylewa codziennie na siłowni procentuje i jestem pełna podziwu dla jej zaparcia w dążeniu do utrzymania takiej figury👍