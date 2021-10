Jesieniara Izabela Jachowska z torbą za 30 TYSIĘCY drepcze do mercedesa z prywatnym kierowcą (ZDJĘCIA)

bunnyslippers 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niezmiernie i niezmiennie irytuje mnie określanie osób komentujących poczynania celebrytów mianem -fanow-. W najlepszym przypadku są to obserwatorzy, a najczęściej po prostu przypadkowi przechodnie, którzy jednorazowo zajrzeli na ms tegoż celebryty, ciekawi jakie to treści ma do zaoferowania. Swoją drogą zadziwia mnie też fakt, że większość z tych gwiazdeczek ktoś w ogóle obserwuje, więcej - komentuje ich poczynania - i jestem bardzo ciekawa, jakiego typu są to ludzie.