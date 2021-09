Mąż Izabeli Janachowskiej wspomina początki ich związku: "Starałem się o nią jak rycerz. ODSTRASZAŁA MNIE dziwnymi opowieściami"

Yjf 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dużo młodych się nie stara, ja nie wiem czy sobie kogoś znajdę a mam 23 lata, odstraszam mężczyzn chyba swoim twardym charakterem, a jestem ładną, szczupłą brunetką. Co próbuje to mi nie wychodzi, bo chyba chcę za bardzo, a jak mi się ktoś podoba to już zajęty i koło zamknięte....Nic na siłę...