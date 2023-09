Jessica Alves demonstruje swe KOBIECE KSZTAŁTY w stolicy Wielkiej Brytanii (ZDJĘCIA)

Tomo 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie został kobieta tylko się do kobiety upodobnił zresztą karykaturalnie natomiast nadal jest mężczyzna co potwierdzi zwykle badanie krwi. Natury nie oszukacie tymi swoimi durnowatymi teoriami. Jest mężczyzna i tak też trzeba go traktować