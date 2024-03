Jessica Alves i jej imponujący biust zmierzają na kolację w Londynie (ZDJĘCIA)

Romek 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ooooożesz tyyyy, nie wiem co powiedzieć i jak się pozbierać po tym ciekawym artykule. Opis tych zdjęć cyt. "Jessica Alves nawiedza londyńskie ulice" sam z siebie wskazuje z jaką postacią mamy tu do czynienia, to jest już wypaczenie modelu piękna i kobiecości, niech sobie nawiedza te dzielnice i co kogo to obchodzi.