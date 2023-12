Największe METAMORFOZY 2023 roku: nowy profil Danuty Martyniuk, czerwona grzywa Ewel0ny i ponętne kształty Jessiki Alves (ZDJĘCIA)

Mojnik 27 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Jakiej dzesiki alves, czy jak mi tam…. Chlopu tak odjechal peron przez te operacje ze juz nie mial co sie pociac to se kuske ucial, to trzeba leczyc na glowe a nie operowac dalej. Druga strona medalu co to za lekarze sa co sie na to zgadzaja