Jessica Mercedes z torebką za 9 tysięcy buszuje po własnym butiku. Dobrze reklamuje "swoje" projekty? (ZDJĘCIA)

Do niedawna Jessica Mercedes uchodziła za "odkrycie" polskiej blogosfery, a wszystko, czego się dotykała, zamieniało się w złoto. Po głośnej "aferze metkowej" celebrytka musiała nagle zmierzyć się z niemałym kryzysem wizerunkowym, który przypłaciła załamaniem psychicznym. Od tamtej pory do mediów co rusz przedostają się kolejne zarzuty o kopiowanie, którego notorycznie ma dopuszczać się Jessica, przez co blogerka, jak sama mówi, żyje "w ciągłym lęku".