Przybita Jessica Mercedes obawia się kolejnej wpadki: "Mam ostatnio życie w CIĄGŁYM LĘKU"

Jessica Mercedes bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych polskich influencerek. Od jakiegoś czasu blogerka spełnia się też jako bizneswoman, prowadząc własną markę odzieżową Veclaim. Firmowane przez celebrytkę kolekcje T-shirtów, sukienek i dresów do tej pory kilkakrotnie stawały się obiektem internetowych dyskusji. Po niesławnej aferze metkowej już kilka marek posądziło bowiem Jess o zbyt dużą inspirację ich projektami.

Wszystko, co robię, jest przedrukowywane. Wolałabym mieć stricte relacje z Wami, prowadzić sobie markę, być tylko dla Was, a nie się bać mediów, które są mocno nasadzone na poszczególne osoby - przyznała.

Wiem, że czasami coś zrobiłam źle, ale jak już staram się wszystko naprawić, jak już jest dobrze to i tak wszyscy (media, które nakręcają internautów) szukają czegoś na siłę. Gdyby tak do każdej marki się przyczepiać, do każdej marki coś porównywać, do każdej osoby w sieci to media plotkarskie naprawdę by miały ciekawe artykuły - oceniła Mercedes.