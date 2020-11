TYLKO NA PUDELKU: Jessica Mercedes "ZAINSPIROWAŁA SIĘ" cyklem spotkań studia jogi przy tworzeniu nowej kolekcji?

Aktualnie Mercedes szykuje się do premiery swojej najnowszej linii odzieży. Od kilku dni blogerka ochoczo promuje więc w sieci projekty, które już wkrótce będą dostępne na stronie Veclaim - kolorowe bluzy i dresy w czterech kolorach zdobione haftem inspirowanym jogą. Wiele wskazuje jednak na to, że blogerka i współpracująca z nią ekipa mogli po raz kolejny wzorować się na pomysłach innych firm .

Jedno ze spotkań z serii odbyło się w marcu. Jak twierdzi informatorka Pudelka, Jessica została nawet zaproszona na wydarzenie. Event co prawda odwołano, celebrytka otrzymała jednak pełen pakiet informacji dotyczących imprezy oraz gadżetów. Na kolejnych spotkaniach cyklu Spiritual Awakening była za to ponoć obecna przedstawicielka agencji, która na co dzień reprezentuje interesy Veclaim.

Kampania Jessiki kopiuje nie tylko nazwę eventu, można też dopatrzeć się podobieństwa w znaku przewodnim i idei odwoływania się do żywiołów – oczywiście nie mamy jedyni prawa do takich motywów, ale podobieństwo wydaje się tu zbyt bliskie. Nie wiem, czy bardziej oburza nas kopiowanie, czy brak oryginalności osoby, która kreuje się na stylistkę/trendsetterkę - twierdzi przedstawicielka Yoga Beat Studio.

Informatorka Pudelka twierdzi także, że Jessica "inspirowała się" grafiką marki odzieżowej, której produkty studio jogi sprzedaje w swoich lokalach - Joy in Me. Jak podkreśla, pudełka firmy miały być widoczne na Insta Story Jess i mogły posłużyć jej jako wzór do wykonania własnych projektów. Co ciekawe wspomniana wcześniej firma z odzieżą i akcesoriami do jogi w przeszłości miała za to wysyłać blogerce swoje produkty.