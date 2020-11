Jessica Mercedes uciekła do domu rodzinnego przed KOLEJNYMI problemami? Internauci znów zarzucają jej PLAGIAT (ZDJĘCIA)

dick 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Pomijam juz fakt czy to jest ładne czy nie... osobiście nigdy bym czegoś takiego nie założyła.... ale. Nie rozumiem ludzie co wy robicie!!! Dlaczego niszczycie wszystkie nowe marki modowe, jakie powstają, o co chodzi?!!! Może jestem idealistką i przez to muszę mieć "twardą d..pe", ale czy nie lepiej było by na tym świecie gdyby każdy skupiał się na swojej pracy i na tym by samemu odnieść sukces, a nie jak ostatnio mam wrażenie, że większość "nowobogackich" pseudo biznesmenów" w Polsce skupia się na tym jak zniszczyć konkurencję.