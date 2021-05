Jest ZWIASTUN serialu "Anna Boleyn" z czarnoskórą aktorką w roli królowej Anglii!

Sia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gdzie to zakłamanie? Twórcy serialu nie twierdzą, że prawdziwa Anna Boleyn była czarnoskóra. Nikt nie fałszuje historii. To tylko serial- program rozrywkowy, w którym główną rolę odgrywa ciemnoskóra aktorka a nie zmiany w podręcznikach szkolnych! Scenariusz to nie źródło historyczne. O co ta afera?!