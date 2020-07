Joanna Krupa chwali się na Instagramie poplamionym sweterkiem: "PIELUCHA PRZECIEKŁA" (FOTO)

Jak dotąd mała Asha nie miała jeszcze okazji zwiedzić ojczyzny swojej mamy. Być może teraz nadarzy się ku temu okazja, bo Dżoana ponownie przyleciała do Polski, by wziąć udział w kolejnych nagraniach do programu Top Model. Tym razem Krupie towarzyszy właśnie córeczka, dla której była to pierwsza międzynarodowa podróż.