Joanna Krupa ekscytuje się plażowaniem z "księżniczką" Ashą-Leigh: "LATO W STYCZNIU" (FOTO)

Joanna Krupa jest jedną z niewielu Polek, którym na dobre udało się zagrzać miejsce w amerykańskim show biznesie. Za sprawą udziału w odważnych sesjach dla takich magazynów jak między innymi Playboy, CKM czy Maxim urodzona w Warszawie Asia do dziś jest rozpoznawalna za oceanem.

Choć przez lata "Dżoana" wzbudzała sporo kontrowersji i starała się, by było o niej głośno, odkąd na świecie pojawiła się jej córka, 41-latka znacznie się wyciszyła. Od narodzin Ashy-Leigh Krupa stroni od skandali i brylowania na branżowych imprezach, a na jej instagramowym profilu na próżno szukać zdjęć, na których prezentuje swoje wdzięki. Jej media społecznościowe opływają głównie w rodzinne obrazki bądź fotografie córeczki.

Spędziłam piękny weekend z moją księżniczką - zaczyna po angielsku szczęśliwa mama, by następnie dodać też coś w ojczystym języku:

Obserwatorzy Krupy są także niemal zgodni co do tego, że Asha-Leigh to wykapana mama.