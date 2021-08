Joanna Moro już nie martwi się o Afganistan i spędza czas z rodziną w barze mlecznym (ZDJĘCIA)

Taka prawda 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Też karmiłam piersią w miejscu pyblicznym ale malutkiego niemowlaka. Jej córka ma już około 2 lat więc bez przesady. Może sobie karmić ją piersią w domu a wśród ludzi nie mogłaby dać normalnego jedzenia? Np banana? Sama karmiłam długo piersią ale jak dziecko już było duże to poza domem dawałem inne jedzenie. Poza tym mogłaby zacząć wychowywać te dzieci. Krzesła to nie miejsce do skakania w butach. Sama mam 4 dzieci ale zawsze im zwracam uwagę na takie detale. Pani moro jak widać ma wywalone. Ciekawe czy u nie w domu dzieci skaczą w butach pi krzeslach