Joanna Moro tłumaczy się z "niefortunnego" wpisu o Afganistanie: "Oprócz tego, co się dzieje na świecie, jest też ŻYCIE TU I TERAZ"

Ludzie! Ona ma rację! Tak to jest tragedia co dzieje się w Afganistanie ale ten naród trzeba zostawić w ich granicach. To są fanatycy i nic ich nie zmieni! Ani oni nie rozumieją naszej mentalności ani my ich! Zachód chce pomagać na siłę. Oni Zrobią i tak co będą chcieli. Ostatnie 20 lat to pokazało. Szkoda tylko żołnierzy którzy tam ginęli przez 20 lat. Europa powinna zająć się ochronà swoich krajów, żeby terroryzm nie przeniósł się na inne kraje. Popieram decyzję amerykańskiego prezydenta. Tak i ona ma racje oprócz Afganistanu jest też inne życie. I tak mam uczucia ale mam tez do czynienia z muzułmanami codziennie i jestem świadoma tego co mówię!!!!