Joanna Opozda buszuje po butiku i gawędzi w restauracji z Mateuszem Banasiukiem (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że Joanna Opozda na co dzień łączy karierę zawodową z wychowaniem pociechy. Choć aktorka nie może raczej narzekać na nadmiar wolnego czasu, okazjonalnie udaje jej się znaleźć chwilę dla siebie. We wtorek celebrytka postanowiła nieco odsapnąć od macierzyńskich obowiązków i samotnie wybrała się na miasto. 34-latka odwiedziła jeden z warszawskich butików odzieżowych na ulicy Mokotowskiej i na miejscu zmierzyła kilka fatałaszków.

Gdy Opozda buszowała po sklepie, przed lokalem pojawił się jej przyjaciel, Mateusz Banasiuk. Aktorka na chwilę przerwała zakupy i wyszła, by pozdrowić kolegę po fachu. Po zakończonych "łowach" ubrana we wzorzystą sukienkę Opozda wsiadła zaś do kabrioletu Banasiuka, a następnie wraz z nim udała się do jednego ze stołecznych lokali gastronomicznych. Para aktorów zajęła stolik w restauracyjnym ogródku i beztrosko spędziła razem czas, gawędząc, śmiejąc się i popijając napoje.