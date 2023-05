Joanna Opozda stroi miny na spacerze z wyluzowanym Vincentem (ZDJĘCIA)

Mydeł🧼 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Nie podobają mi się te wózki. Sztywne mydelniczki za kupę siana, a dziecko nawet na równej drodze telepie się w tym klakocie jak worek kartofli w wozie drabiniastym. Nie wiem co ci ludzie mają w głowach, raz miałam okazję się przejść z tym. Współczuję temu biednemu dziecku, chociaż starałam się jak mogłam. My wszyscy mieliśmy jako dzieci wózki z kółkami na wahaczach, w dodatku pompowanymi. Zupełnie inny jest komfort jazdy niż w tym sztywnym gracie. To tak jakbyś jechał samochodem i nagle właśnie na wóz drabiniasty siadasz. Powinni zrobić taki duży wózek i testowo obwozić nim dorosłych po chodnikach, ścieżkach, kostce. Ciekawe czy nadal by to swoim dzieciom fundowali.