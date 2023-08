Joanna Opozda chwali się efektami remontu sypialni i kuchni. Fachowcy chcieli ją oszukać: "PŁAKAŁAM KILKA GODZIN" (ZDJĘCIA)

Deaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 174 16 Odpowiedz

Co za czasy słabych ludzi, żeby ryczeć pół dnia z powodu remontu i jeszcze nie wstydzić się tym chwalić. Wkurza mnie jak babki same z siebie robią takie niedojdy życiowe, co to tylko każdy czeka żeby je oszukać. Zacznijcie używać mózgów a nie zasłaniajcie się facetami. Ale jak coś to każda feministka zagorzała. Ehhh