Joanna Opozda chwali się egzotyczną aranżacją pokoju Vincenta w nowym mieszkaniu. "Ale się zachwycał tapetą" (ZDJĘCIA)

Nick 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Dlaczego ludzie którzy powiedzą nieprzychylne zdanie o tej celebrytce np Ja to są nazywani Izami? To jakaś nowa grupa społeczna tych co nie przepadają za opozdą - Izy się zwiemy? Ludzie to już dziwaczeją w tej Polsce