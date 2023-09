Joanna Opozda myślała, że będzie MIEĆ CÓRKĘ. Mówi, jak miała dać jej na imię

Niezłym sposobem na sukces w sieci jest regularne pokazywanie kulisów codzienności i uchylenie rąbka tajemnicy na temat prywaty. Nie dziwi więc fakt, że Asia co jakiś czas otwiera się przed fanami i opowiada o życiowych zawirowaniach. Chętnie odpowiada też na ich pytania i relacjonuje postępy w aranżacji wnętrz zakupionego jakiś czas temu apartamentu.

Joanna Opozda zapytana o wybór imienia dla syna. Aktorka podzieliła się zaskakującą historią

Przez media społecznościowe Joanny Opozdy sporadycznie przewija się też jej półtoraroczny synek Vincent. Co ciekawe, obserwatorzy aktorki nie mieli jeszcze okazji, aby podziwiać go w pełnej krasie. Mimo wprowadzonej aury tajemniczości, fani Asi chętnie podziwiają jego fotki z zakrytą zazwyczaj emotikonami twarzą i często dopytują o malucha. Niedawno dowiedzieli się na przykład, że Vincent nie pójdzie do żłobka. Przy okazji ostatniego Q&A pojawiło się z kolei pytanie o wybór imienia pociechy aktorki.