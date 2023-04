Joanna Opozda w sportowej stylówce spaceruje z synem i UCIEKA przed deszczem (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu o Joannie Opoździe i Antku Królikowskim ponownie rozpisały się niemalże wszystkie portale plotkarskie. Na Instagramie aktora pojawiły się osobliwe zdjęcia i nagrania, przedstawiające zapłakaną Joannę Opozdę. Królikowski natychmiast poinformował, że jego konto zostało zhakowane, a on sam nie ma nic wspólnego z wyciekiem. Tłumaczenia te nie przekonały jednak samej Asi, która w swoich mediach społecznościowych tłumaczyła, że przy zhakowaniu konta potrzeba czasu, by ponownie odzyskać dostęp do swojego profilu.