Joanna Opozda wraca z klubu o piątej nad ranem. Imprezowała z partnerem (?) i Magdaleną Stępień (ZDJĘCIA)

Helena 9 min. temu

To ta co wolala sie nachlac i palic papierosy od karmienia piersia wlasnego dziecka a pozniej sciemniala ze nie miala pokarmu? Karmienie to NIE JEST kwestia wyboru. Albo dbac o dziecko w 100% albo nie. Po co w ogole takie bimbo rodza, dziecko to nie lalka.