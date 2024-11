Joanna Przetakiewicz pozdrawia z Wenecji, pozując z NAJMŁODSZYM SYNEM. Kopia mamy?

Joanna Przetakiewicz zwiedza Wenecję z najmłodszym synem

Synowie słynnej bizneswoman opuścili już rodzinne gniazdo. Każdy z nich mieszka na innej płaszczyźnie geograficznej, co również utrudnia rodzinne spotkania. Okazuje się jednak, że nie stanowi to problemu dla rodzicielki, która co jakiś czas odwiedza swoich synów, co oczywiście jest utrwalane w social mediach. Tym razem Asia Przetakiewicz pochwaliła się na swoim instagramowym profilu zdjęciem z Jakubem.