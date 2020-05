Joanna Przetakiewicz staje w obronie skompromitowanej Victorii Beckham: "Wydaje się ZIMNĄ S*KĄ, ale jest normalna"

Dla mnie to jest taki test. Nie to, jak ktoś rozmawia na przykład ze mną czy z kimś ze znajomych, tylko jak ktoś się odnosi do pana taksówkarza, do kelnera, do kogoś takiego, kto go na przykład obsługuje. Jeżeli ja widzę, że ktoś jest arogancki, albo agresywny do takiej osoby, to wiem, że to na pewno nie jest ktoś, z kim ja chcę się zadawać.