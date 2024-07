Joanna Przetakiewicz w soczystozielonej kreacji pokazała kolejne kadry zza kulis imprezy u miliardera. Post już usunęła... (ZDJĘCIA)

Kate 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ta impreza jest naprawdę żenująca. Nie można niczym usprawiedliwić zasadności jej zorganizowania. Rozumiem gdyby zorganizował jakąś fetę dla swoich prawdziwych przyjaciół, ale przecież większości tych ludzi on na pewno nie zna, a może nawet nikogo z nich nie zna. To nie są autorytety to postacie z d…Nikt by się nie czepiał, gdyby zaprosił np. jakieś sławy kojarzone z rodzajem jego biznesu, ludzi z dorobkiem naukowym, ludzi postępu itp. A jeśli chciał, żeby Polska o nim usłyszała, to mógł te olbrzymie pieniądze które wydał no to widowisko, oddać na jakiś zacny cel.