Joanna Przetakiewicz w stylizacji za PONAD 100 TYS. ZŁ maszeruje na obiad z rodziną. Stylowo? (ZDJĘCIA)

Joanna Przetakiewicz opuściła swój luksusowy dom w Konstancinie, by wybrać się na rodzinny obiad do jednej z modnych warszawskich restauracji. Projektantka tego dnia mogła liczyć na wyjątkowe towarzystwo, bowiem u jej boku pojawił się nie tylko mąż Rinke Rooyens, ale również syn Alex i jego ukochana, modelka Sandra Kaczorowska. Cała odstawiona ferajna została sfotografowana przez stołecznych paparazzi w drodze do lokalu. Oczywiście celebrytka, która regularnie podkreślała, że "pieniądze szczęście dają" wystroiła się w stylizację wartą fortunę.