Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" URODZIŁA!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to zdecydowanie jeden z tych formatów, których skuteczność w szukaniu partnera na całe życie bywa mizerna. W przeciwieństwie jednak do programów typu "Love Island" czy "Hotel Paradise" uczestnicy show TVN7 biorą ślub jeszcze przed poznaniem potencjalnej drugiej połówki, co wciąż budzi kontrowersje.