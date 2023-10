Joe Biden i przebrana za KOTKĘ Jill Biden rozdają dzieciom łakocie. Ładnie przystroili Biały Dom z okazji Halloween? (ZDJĘCIA)

Koko 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Mówicie o Palestynie, a to Biden jest prezydentem Izraela?! To że oni tam nie potrafią żyć w symbiozie to nie nasz problem. Te islamskie religie to jest chyba najgorsza patologia wśród wyznań bo oni w imię Boga zabijają innych ludzi, mówi Wam to coś?! No i po za tym oni się tam samy wyrzynają i mają w nosie kobiety i dzieci