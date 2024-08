Joe Biden "przyłapany" podczas relaksu na plaży. Internauci są OBURZENI: "Kto do diabła rządzi teraz krajem?!"

Joe Biden "przyłapany" na plaży. Przeciwnicy polityka są oburzeni

Obecnie niemal każdy ruch Joe Bidena staje się tematem kampanii wyborczej Partii Republikanów. Nie inaczej było, gdy w weekend media obiegły najnowsze zdjęcia i nagrania z udziałem polityka. Paparazzi zauważyli 81-latka na plaży w Delaware . Prezydent USA w codziennej stylizacji zażywał relaksu pod parasolem, wylegując się praktycznie bez ruchu przez dobre kilkanaście minut. Portal TMZ relacjonuje, że po rozprostowaniu kończyn Biden wybrał się do pobliskiej budki z lodami .

Gdzie jest Joe Biden i kto tak naprawdę rządzi krajem? Wygląda na to, że Joey już się wypisał; To jakiś żart! Biden spędził 40% swojej prezydentury na wakacjach, podczas gdy kraj się rozpada. Jest zbyt zajęty relaksem na plaży; Joe Biden pojawił się zaledwie jednym publicznie w tym tygodniu, a teraz wypoczywa na plaży. Tymczasem jesteśmy na skraju III wojny światowej. Zapytam jeszcze raz: kto do diabła rządzi tym krajem? - pisali użytkownicy platformy X.