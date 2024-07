Joe Biden DŁUGO starał się o względy żony. Oświadczał się Jill aż PIĘĆ RAZY. Ich historia to gotowy scenariusz na film

Zobacz także: Strasburger o młodszej o 37 lat żonie: "Jest dla mnie muzą". Zwrócił się do hejterów, komentujących różnicę wieku w ich związku

Joe Biden oświadczał się Jill aż 5 razy

6 tygodni po tym, jak zostałem wybrany na senatora, moje życie się rozpadło. W Waszyngtonie organizowałem mój zespół. Wtedy zadzwonił telefon. Moja żona z trójką dzieci jechała na gwiazdkowe zakupy, gdy w bok ich samochodu uderzyła ciężarówka, która zabiła Neilię i naszą córkę. Nie było pewne, czy nasi dwaj synowie przeżyją. Niesamowita więź, która łączy mnie z dziećmi, jest darem, który nie wiem, czy otrzymałbym, gdyby nie to, przez co przeszedłem. Wybawiło mnie to, że skupiłem się na synach - zdradził podczas swojego wystąpienia na uniwersytecie Yale.