Joe Jonas ROZPŁAKAŁ SIĘ na scenie, śpiewając o... Sophie Turner. Jego mama nie mogła ukryć wzruszenia (WIDEO)

Akurat zrządzeniem losu kamerzyści zrobili ekstremalne zbliżenie na twarz Jonasa, gdy rozpoczynała się piosenka "Hestitate". Utwór ten jest o tyle wyjątkowy, że został ponoć zainspirowany właśnie postacią Sophie Turner. W trakcie odśpiewywania wersu: "Time, time only heals if we work through it now / I promise we’ll figure this out" (ang. "Czas jedynie leczy, jeśli nad tym popracujemy teraz, obiecuję, że sobie z tym poradzimy") po policzku Joe spłynęła pojedyncza łza. Nagranie z "poruszającej" chwili natychmiast obiegło rzecz jasna media społecznościowe. A menadżerowie już pewnie zacierają ręce.