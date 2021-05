Joe Lara nie żyje. Serialowy Tarzan zginął w katastrofie lotniczej

Według informacji Deadline, Joe Lara i jego żona Gwen Shamblin Lara podróżowali prywatnym samolotem do Palm Beach na Florydzie. Do katastrofy doszło w stanie Tennessee w okolicach miejscowości Smyrna - niedługo po odlocie z tamtejszego lotniska samolot wpadł do jeziora Percy Priest.