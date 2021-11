Julia Dybowska okadza torbę Chanel zapachem swojskiej kiełbasy podczas wypadu do Zakopanego (ZDJĘCIA)

Słynąca z zamiłowania do luksusu i zabiegów medycyny estetycznej Julia Dybowska wróciła do Polski! Dumna reprezentantka naszego kraju w kręgach teherańskich miliarderów przybyła do Zakopanego w pełni gotowa na stawienie czoła mroźnym temperaturom. O odpowiednią temperaturę jej ciała zadbały puchate nauszniki, ogromny szal i rękawice - wszystkie ozdobione przeplatającymi się literami C - znakiem rozpoznawczym domu mody Chanel.