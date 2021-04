Julia Pietrucha przyłapana z NOWYM UKOCHANYM. Niedawno rozstała się z ojcem swojej córki

Nnn 26 min. temu zgłoś do moderacji 11 4 Odpowiedz

Dajcie jej żyć. No i co z tego że rozstała się z ojcem swojego dziecka? Miała być nieszczęśliwa i przy okazji unieszczęśliwiać dziecko, i jego ojca? Jak mieliby nauczyć dziecka miłości i jaki daliby przykład, kiedy jedno z nich byłoby z tą drugą osobą z musu? Rozstanie się rodziców, kiedy nie są w stanie być ze sobą i poprawne poukładanie relacji i wychowania dziecka, to często najlepsze co rodzice mogą mu zrobić, niż fundowanie kłótni, krzyków i wzajemnego obwiniania się.