Julia Roberts człapie po czarnym dywanie w FIKUŚNYCH bucikach Gucci. Internauci bezlitośni: "OHYDNE" (ZDJĘCIA)

W czwartkowy wieczór Julia Roberts pojawiła się na premierze swojego najnowszego zawodowego projektu. W Londynie zorganizowano event promujący film Netflixa "Zostaw świat za sobą" , w którym 56-latka zagrała jedną z głównych ról. Gwiazda przybyła na imprezę w stylizacji, za którą w całości odpowiadał włoski dom mody Gucci . Julia miała na sobie pudrowo różową marynarkę spod której wyłaniały się szorty w tym samym odcieniu. Dopełnieniem "looku" była srebrna biżuteria oraz wysadzane kryształkami baleriny . Oryginalne buty były przedmiotem dyskusji w sieci. Sporo komentarzy na ich temat pojawiło się pod postem na instagramowym profilu portalu Just Jared.

O nie , Julia, jak zawsze jesteś cudowna, ale te buty są okropne ; Buty Gucci? Fuj; Przepraszam, kocham ją, ale te buty muszą zniknąć; Zwolnij stylistkę, natychmiast!; Kto cię ubiera, Julia?; Te buty są ohydne. Nie obchodzi mnie, kto je zaprojektował i czy kosztują dużo pieniędzy. Niedorzeczne; Julia jest piękna, ale ten strój jest okropny i źle na niej leży. Te buty, dlaczego Julia?!; To wygląda okropnie i ludzie wydają na to pieniądze. Nawet cudowna Julia Roberts nie mogła tego uratować - komentowali internauci.

Co się stało z jej nogami?! - dopytywała internautka.

Ona ma prawie 60 lat. Wygląda olśniewająco. To obrzydliwe, gdy kobiety komentują wygląd innych kobiet. Wyglądasz na wystarczająco dorosłą, żeby to zrozumieć - odpowiedziała jedna z komentatorek.

Prawdopodobnie jest jej zimno, stąd plamy na nogach. Ja też tak mam. Jak już inni wspominali, sztuczna opalenizna by to zakryła. Julia pokazuje nam swoją naturalną odsłonę. Jak dla mnie to dość odważny ruch i świeże podejście - dodała kolejna użytkowniczka Instagrama.