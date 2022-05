Julia Roberts zadaje szyku WE "FRAKU" na festiwalu w Cannes (ZDJĘCIA)

Polak 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Najbardziej naturalna była w "Mystic pizza", ale szybko odeszła od wizerunku klopsikowatej sympatycznej dziewczyny. Wtedy miała to "coś". Teraz to klasa i korytarz. Męża też sobie kupiła zapłaciła słono żonie Modera, żeby nie wchodziła jej w drogę i szybko dała mu rozwód. To wszystko świadczy o zepsuciu Hollywood.